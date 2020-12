Impfstoff jetzt auch in den ersten Bundesländern

Wie auf oe24.TV-Bilder zu sehen war, hat das Bundesheer bereits erste Impfstoffe in die Bundesländer ausgeliefert.

Die Impfdosen wurden bereits in der Nacht auf Sonntag "durch Kräfte des zentralen Transportmanagements des Bundesheeres zu Pflege-, Wohn- und Seniorenheimen in der Steiermark, Salzburg, Tirol und Vorarlberg geliefert", wie Verteidigungsministerin Tanner in einer Aussendung sagt. Am Sonntagvormittag wurde der Impfstoff durch das medizinische Personal der Heime übernommen.

"Das Bundesheer war und ist seit Ausbruch der Corona-Pandemie zur Bewältigung der Krise im Einsatz. Von der Unterstützung beim Abreisemanagement, über Contact-Tracing und Grenzeinsätzen, von den Unterstützungsleistungen bei den Postverteilerzentren und den Lebensmittellagern bis hin zu den flächendeckenden Tests – unser Heer war immer zur Stelle. Und auch jetzt sind wir da. Soldatinnen und Soldaten des Bundesheeres werden den Impfstoff nach Salzburg, Tirol, Vorarlberg und in die Steiermark bringen – für weitere Aufgaben stehen wir bereit. Ich danke den Soldaten und Zivilbediensteten, die diesen Einsatz durchführen und beweisen, dass wir immer da sind, wenn man unser Heer braucht", sagt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.