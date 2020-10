In der Blase: So sehen Konzerte trotz Corona aus

Publikum in Ganzkörper-Blasen: US-Rockband zeigt wie Live-Konzerte zukünftig aussehen könnten.

Auch wenn die Bilder des Rock-Konzerts etwas skurril erscheinen, die Musiker haben ihren Fans damit ermöglicht, nach monatelanger Veranstaltungs-Abstinenz, endlich wieder Live-Musik zu erleben.

Die Flaming Lips-Show fand in einem Konzert-Haus, in Oklahoma City satt, in dem normalerweise 4.000 Zuschauer zugelassen sind. Die außergewöhnliche Bühnen-Show diente auch als Musikvideo-Dreh der Rock-Band.

Laut Aussage des Frontmanns Wayne Coyne plant die Band künftig auch weitere „Weltraumblasen“-Shows. Den zahlreichen Instagram-Postings und -Kommentaren zufolge, kam die Bubble-Show bei den Fans zu weiten Teilen überaus gut an.

Ob sich der originelle Trend auch bei anderen Künstlern durchsetzen wird, wird sich zeigen.