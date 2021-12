In diesem Bundesland schließen die Teststationen über die Feiertage

Wer im Land Salzburg über die Weihnachtsfeiertage rechtzeitig ein Testergebnis braucht, muss genau planen.

Wer über Weihnachten und Neujahr an den 14 Teststationen des Roten Kreuzes im Bundesland Salzburg einen Antigen- oder PCR-Test absolvieren will, muss genau planen, um ein rechtzeitiges Ergebnis zu erhalten. Die Stationen sind am 25. und 26. Dezember sowie am 1., 2. und 6. Jänner geschlossen, informierte die Landeskorrespondenz. Am 24. Dezember schließen die Teststationen um 14.00 Uhr. Ansonsten steht eine umfangreiche Testinfrastruktur auch in den Weihnachtsferien bereit.

Derzeit ist die Corona-Infektionslage im Bundesland mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 205,5 stabil. Den Experten bereiten aber die Ausbreitung der Corona-Variante Omikron in anderen Ländern wie beispielsweise England und Dänemark Sorgen. "Aus derzeitiger Sicht scheint aber die Booster-Impfung in den meisten Fällen sehr gut gegen einen schweren Krankheitsverlauf bei Omikron zu helfen", erklärte Impfkoordinator Rainer Pusch. Er appellierte an die Salzburger Bevölkerung, den Impfschutz nach vier Monaten auffrischen zu lassen und auch als Genesener zur Impfung zu gehen. "Und natürlich appelliere ich noch einmal eindringlich an alle, die bisher noch gar nicht geimpft sind."