Die Corona-Zahlen steigen dramatisch an: Portugal schlittert bereits in eine neue Welle.

Die Corona-Zahlen in Österreich gehen weiter zurück. Am Montag wurden 17.33 Neuinfektionen gemeldet – die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 175. Ganz anderes ist die Lage in Portugal: Im beliebten Urlaubsland explodieren die Corona-Zahlen bereits wieder.

Mehr als 30.000 Infektionen werden derzeit alle 24 Stunden in Portugal gemeldet, Hotspot ist dabei die Hauptstadtregion Lissabon. Virologen gehen sogar davon aus, dass man bald schon 60.000 Fälle täglich haben werde. In Folge müssen bereits wieder mehr Corona-Tote beklagt werden, auch die Belegung der Krankenhäuser nimmt rapide zu. Die Politik erwägt nun bereits Verschärfungen und eine Wiedereinführung der Maskenpflicht.

Neue Corona-Variante

Ein Grund für die Corona-Explosion ist die Ausbreitung der Omikron-Subvariante BA.5. „Corona ist noch nicht vorbei - das belegt der heftige Ausbruch von Omikron in Portugal", so der Vorsitzende des Weltärztebundes Frank Ulrich Montgomery.

Ein weiterer Grund ist die zunehmende Impfmüdigkeit Portugals. Während das südeuropäische Land lange Zeit als Impfweltmeister galt, ließen sich nur 63 Prozent boostern.