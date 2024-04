Sensation: Villa von Kaiser Augustus ausgegraben

Archäologische Überreste aus der Römerzeit, die in Somma Vesuviana nahe Neapel ausgegraben wurden, könnten die Struktur einer Villa von Kaiser Augustus (63 v.Chr - 14 n.Chr) sein. Archäologen der Universität Tokio haben kürzlich einen Teil eines größeren Bauwerks gefunden, der unter der Vulkanasche des Ausbruchs von 79 n. Chr. begraben war.

Die Ausgrabung der Villa wurde im Rahmen eines Projekts der Universität Tokio und der Behörde für das archäologische Erbe von Neapel und Pompeji durchgeführt. Der Komplex bewahrt u.a. eine fast intakte Kolonnade mit Nischen, Statuen und Stuckdekorationen, sowie Strukturen für Weinproduktion und landwirtschaftliche Aktivitäten. Entdeckt wurde auch ein Raum mit einem Ofen, der benutzt wurde, um das Badewasser zu erwärmen, teilten die Archäologen der Universität Tokio mit.

Researchers from the University of Tokyo have unearthed an ancient villa from beneath volcanic ash that they believe may have been used by the first Roman emperor, Augustus



