Anzeigenhauptmeister möchte auswandern

Hauptanzeigenhauptmeister Niclas Matthei hat genug von Deutschland, ihn zieht es in den hohen Norden.

Eigenartige Berühmtheit erlangte der 18-jährige Niclas Matthei als "Hauptanzeigenhauptmeister" Deutschlands. Im Alleingang hat er sich dazu entschlossen, Falschparker anzuzeigen - ganz ohne etwas dafür zu kassieren. Ein Hobby, das vielen in der Bundesrepublik sauer aufstieß, selbst Morddrohungen erhielt Matthei schon des Öfteren.

Spendensammeln für Denunzianten-Paradies

Nun will der Hauptanzeigenhauptmeister Deutschland auf Wiedersehen sagen. Sein erklärtes Ziel: Schweden. In der Universitätsstadt Uppsala werden nämlich dringend Leute gesucht, die für umgerechnet neun Europa für einen ausgestellten Strafzettel kassieren. Ein Paradies für Denunzianten! Per Facebook ruft Matthei daher zu einer Spendenaktion auf, um sich die Ausreise finanzieren zu können.