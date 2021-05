Die Corona-Zahlen sinken: Wir zeigen in welchen Bezirken die Inzidenzen am niedrigsten sind.

Waidhofen an der Thaya ist Inzidenz-Meister. Es ist der einzige Bezirk mit einer Inzidenz unter zehn. Oberpullendorf und Zell am See rangieren dahinter auf den Plätzen zwei und drei. Lesen Sie die ganze Liste HIER mit oe24plus!