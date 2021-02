In diesen Räumen ist das Ansteckungsrisiko am höchsten / niedrigsten

Ist das Infektionsrisiko im Theater höher als im Großraumbüro? Eine Studie aus Berlin untersucht, wo man sich am ehesten infiziert – und wo die Ansteckungsgefahr geringer ist.

Forscher der TU Berlin haben berechnet, wie hoch das Infektionsrisiko über Aerosole in geschlossenen Räumen ist – und unterschiedliche Räumlichkeiten miteinander verglichen. Unter anderem wurden dabei das Tragen von Masken und das Einhalten des Mindestabstandes miteinbezogen. So kommen sie Forscher beispielsweise zum Ergebnis, dass das Ansteckungsrisiko in einer Oberschule mit voller Belegung ohne Maske 23-mal so hoch ist wie in einem Theater, das zu 30 Prozent belegt ist und in dem die Zuschauer Maske tragen. Ist die Schulklasse jedoch nur zur Hälfte belegt und tragen die Schüler Masken, sinkt das Ansteckungsrisiko auf das 2,9-fache Risiko.

In diesen Räumen ist die Infektionsgefahr am höchsten / am niedrigsten

Faktor, um den sich das Risiko gegenüber dem situationsbedingten R-Wert verändert (Anzahl Angesteckter bei einer gleichzeitig anwesenden infizierten Person Rs-Wert kleiner-gleich 1)

Oberschule ohne Maske, vollbesetzt 11,5 Großraumbüro ohne Maske, 50% besetzt 8 Oberschule ohne Maske, 50% belsetzt 5,8 Fitnessstudio ohne Maske, 50% besetzt 3,4 Oberschule mit Maske, 50% besetzt 2,9 Restaurant 50% besetzt 2,3 Schwimmhalle 2,3 Großraumbüro mit Maske, 20% besetzt 1,6 Fernbus / Bahn 3h Fahrt mit Maske, 50% besetzt 1,5 Sporthalle ohne Maske, 50% besetzt 1,5 Fitnessstudio ohne Maske, 30% besetzt 1,4 Restaurant, 25% besetzt 1,1 Kino ohne Maske, 40% besetzt 1,1 Shopping bei 10qm/Person mit Maske 1,1 Supermarkt mit Maske 1 Öffis mit Maske 0,8 Friseur mit Maske 0,6 Theater, Oper, Museum mit Maske, 30% besetzt 0,5

HIER geht es zur Studie.