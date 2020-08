In Wien derzeit 920 aktiv an Coronavirus-Erkrankte

Wien: 86 neue Fälle in den vergangenen 24 Stunden - Weiter steigende Tendenz bei Reiserückkehrern .

In Wien laborieren derzeit 920 Personen an der Coronavirus-Erkrankung. Das geht aus den am Sonntag veröffentlichten Daten des medizinischen Krisenstabs der Stadt hervor. In den vergangenen 24 Stunden kamen 86 neue Fälle hinzu, die Gesamtzahl der nachweislich infizierten Personen ist mittlerweile auf 6.116 gestiegen (Stand: 8.00 Uhr).

"Die meisten Ansteckungen erfolgen nach wie vor innerhalb von Familien beziehungsweise unter Personen, die in gleichen Haushalten leben. Aber es gibt eine steigende Tendenz bei den Fallzahlen bei den Reiserückkehrern", umriss eine Sprecherin des Krisenstabs auf APA-Nachfrage die aktuelle Situation.

Was die weiteren statistischen Daten anbelangt, so vermeldete der Krisenstab nicht nur die Neuerkrankungen, sondern auch die Zahl der Genesenen: 4.989 Personen haben die Erkrankung überwunden und sind wieder gesund. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt unverändert 207.