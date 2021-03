Intensivbetten: Wien mobilisiert letzte Reserven

Die dramatische Corona-Entwicklung führt zu OP-Verschiebungen.

Auch wenn die offiziellen Daten der AGES nahelegen, dass in Wien 52 Prozent der Intensivbetten für Corona-Patienten frei seien, stimmt in Wahrheit die von ÖSTERREICH aufgedeckte Faktenlage.



In Wiens Spitälern ist kein einziges Intensivbett mehr frei verfügbar, da zuletzt schon allein 165 Corona-Patienten Beatmung brauchten beziehungsweise im künstlichen Tiefschlaf lagen.



