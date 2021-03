Grenzkontrolle: Jetzt Aktion scharf

Jetzt soll auch die Pendler­regelung mit den Nachbarländern verschärft werden.

Wien. An allen Grenzübergängen nach Österreich wird strikt kontrolliert, heißt es.



„Jedes Auto wird angehalten, jeder Reisende muss die Testbestätigung bei sich haben“, wird am österreichisch-ungarischen Grenzübergang in Nickeldorf argumentiert.



Ähnlich in Drasenhofen (NÖ) an der Grenze zu Tschechien: „Wir kontrollieren rigoros Corona-Test, Pendlerbescheinigung und Pre-Travel-Clearance, die online ausgefüllt werden muss.“



