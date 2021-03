Durchbruch im Ringen um Verschärfungen: Diese neuen Regeln gelten ab Samstag.

Um die Intensivkapazitäten in Wien nicht zu überlasten, haben sich Bürgermeister Michael Ludwig, Johanna Mikl-Leitner (NÖ) und Hans Peter Doskozil (Bgld.) auf ein hartes Corona-Paket geeinigt.

Ausgangssperre

Ab Samstag gilt eine ganztägige Ausgangssperre wie im harten Lockdown. Nur die gewohnten Ausnahmeregelungen gelten. Auch Familienfeste sind somit verboten. Nach derzeitigem Stand wird es auch keine Gottesdienste mit Volks-Beteiligung geben.

Osterruhe

Der Handel wird von Gründonnerstag (1. April) bis Dienstag nach Ostern (6. April) geschlossen. Ausgenommen sind Lebensmittelhandel, Apotheken und Trafiken.

Schulen

Die Osterferien werden eine Woche verlängert - und zwar bis zum 11. April. Danach sollen Schulen eine weitere Woche im Distance Learning bleiben. Eine Rückkehr ins Klassenzimmer gibt es nur mit negativem PCR-Test.

FFP2-Pflicht

Die FFP2-Maskenpflicht kommt nun auch in geschlossenen Räumen, wenn mehr als eine Person im Raum ist. So sollen Cluster in Büros gestoppt werden.

Strengere Grenzkontrollen

Die Test-Gültigkeit an den Grenzen soll verkürzt werden. Außerdem sind Pendler-Tests künftig zweimal pro Woche vorgesehen.