Irland: Omikron-Anteil in einer Woche verzehnfacht

Von einem Prozent auf 11 Prozent gestiegen - weiterer massiver Anstieg erwartet

Der Anteil der Omikron-Variante an allen Corona-Infektionen dürfte in Irland in einer Woche von einem auf elf Prozent gestiegen sein. Das schätzt die Gesundheitsbehörde des Landes. In den nächsten Tagen dürfte es zu einer weiteren rasanten Verbreitung kommen. In Irland sind 90 Prozent der Bevölkerung zwei Mal geimpft, ein knappes Drittel der Bevölkerung drei Mal. Nun sollen Boosterimpfungen schon drei Monate nach der zweiten Impfung angeboten werden, statt nach fünf Monaten.