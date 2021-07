Israel: Neue Virus-Ausbreitung verwirrt die Experten

Obwohl die schlimmste Phase der israelischen Coronavirus-Pandemie überstanden zu sein scheint, verwirrt nun ein anderer Virus die Experten.

Im ganzen Land infizieren sich Kinder und Erwachsene mit einem Virus. „So etwas haben wir noch nie gesehen“, sagte Talb Brosh, Direktor der Abteilung für Infektionskrankheiten des Samson Assuta Ashdod Hospitals, der "Jerusalem Post".

Es handelt sich um das das Respiratorische Synzytialvirus (kurz RS-Virus). Es ist weltweit die häufigste Ursache für akute Atemwegsinfektionen bei Kleinkindern und Säuglingen und breitet sich derzeit in Israel aus, was im Sommer sehr ungewöhnlich ist. "Normalerweise sehen wir das Virus im Sommer verschwinden, aber wenn wir uns die aktuellen Zahlen ansehen, sieht es aus wie der Winter der vergangenen Jahre", so Brosh.