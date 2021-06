Jeder 4. Virusfall bei uns schon Delta

Die weit ansteckendere Variante breitet sich sehr stark in Österreich aus: Mittlerweile sind es bereits über bereits über 26 Prozent.

Anfang Juni waren nur drei Prozent der Coronavirus-Fälle in Österreich mit der Delta-Variante entdeckt worden. Mittlerweile sind es bereits über 26 Prozent der Fälle.

Zweihöchster Delta-Anteil in EU

Damit haben wir – auch wenn das Infektionsgeschehen derzeit noch niedrig ist – den zweithöchsten Anteil der Delta-Variante im EU-Raum. Die weit ansteckendere Variante, die in Indien entstanden ist, verbreitete sich zunächst in Großbritannien. Nachdem Portugal seinen Tourismus für Briten geöffnet hatte, hat Delta dort mit 50 Prozent nun den höchsten Wert in der EU.

Hotspots

Gleich nach Österreich kommt bereits Schweden mit einem Anteil von 23 Prozent. Deutschland hat sich von 6,5 auf 15 Prozent verdoppelt. In Griechenland wurde angeblich noch gar kein Delta-Fall gefunden.

Die ECDC – die europäische Gesundheitsagentur – geht davon aus, dass die Delta-Variante im August 90 Prozent der Fälle im EU-Raum ausmachen werde.

Ebenfalls starke Ausbreitung in Israel

Die Impfstoffe wirken relativ gut gegen Delta, aber erst zwei Wochen nach dem zweiten Stich. In Israel – dort gibt es mehr als doppelt so viele vollständig Geimpfte als bei uns – breitete sich die Delta-Variante nun via Schulen aus. Die Maskenpflicht, die für eine Woche gefallen war, gilt jetzt wieder für geschlossene Räume.