Jetzt bekommt jeder 10 Gratis-Schnelltests für zuhause

Die SPÖ hat im Nationalrat einen Antrag auf "Wohnzimmertests" für daheim eingebracht. Laut oe24-Informationen soll das Vorhaben nun realisiert werden.

SPÖ-Chefin Rendi-Wagner fordert mehr Eigenverantwortung in der Pandemie-Bekämpfung - zum Beispiel in Form von Gratis Coronatests für zuhause. Die Corona-Tests, die es zur Eigenanwendung ja bereits gebe, müssten nun von der Regierung beschafft und kostenlos und so breitflächig wie möglich über die Apotheken den Menschen angeboten werden, so Rendi-Wagner. „Sie müssen zu den Menschen nach Hause ins Wohnzimmer“, fordert die Parteichefin. Jeder e-Card-Besitzer soll demnach zehn Gratis-Schnelltests pro Monat kostenlos in der Apotheke bekommen.

Laut oe24-Informationen soll dem von der SPÖ im Nationalrat eingebrachten Antrag nun zugestimmt werden.