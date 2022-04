Jetzt bricht die Corona-Welle

Trotz Test-Chaos gibt es erfreuliche Nachrichten zum Infektionsgeschehen.

Österreich. Erstmals seit Mitte Jänner dieses Jahres fiel die Zahl der eingemeldeten Neuinfektionen am Samstag unter die 20.000er-Marke: „Nur“ 19.043 neue Coronafälle bestätigten die heimischen Gesundheitsbehörden am Freitag. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz sank unter 2.000 auf 1.948,1 Fälle pro 100.000 Einwohner.

19.043 Neuinfektionen mit neuer Teststrategie

Welle. Jetzt scheint die Corona-Welle zu brechen: Zuvor waren es am 18. Jänner mit 16.685 Neuinfektionen weniger gewesen, danach stieg die Zahl sukzessive an. Allerdings sind die Zahlen vom 1. April mit Vorsicht zu genießen: Seit diesem Tag sind die gratis Coronatestungen bundesweit nur noch eingeschränkt möglich. Die restriktiveren Testmöglichkeiten werden beim niedrigen Neuinfektionsgeschehen wohl eine Rolle gespielt haben, so Experten. Zuletzt lagen die täglichen Fälle noch zwischen 20.000 und 30.000.

Experte warnt bereits vor Welle im Herbst

Prognosen. Komplexitätsforscher Peter Klimek gibt weiterhin keinen Grund zur Entwarnung: Er prognostiziert eine neue Corona-Welle „allerspätestens“ im Herbst. Im Sommer schon könnte eine neue Virus-Variante „früher Probleme“ bereiten. Das Corona-Prognosekonsortium hingegen sieht für die nahe Zukunft einen weiteren Rückgang der Infektionen – und zwar „in allen Altersgruppen“.

Vierter Stich. Einige Experten fordern schon jetzt eine Empfehlung der Regierung für die vierte Impfung. Damit soll man besser für den Herbst gewappnet sein. Wie Gesundheitsminister Johannes Rauch ÖSTERREICH erklärt, soll die Entscheidung nächste Woche fallen.