Sportveranstaltungen ohne Publikum ++ Gästelisten für Gastronomie ++ Eigene Regulative in orangenen Bezirken

Angesichts der steigenden Coronavirus-Infektionen in Niederösterreich hat Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Freitag umfassende neue Maßnahmen für das Bundesland vorgestellt. Diese sollen in den einzelnen Bezirken unabhängig voneinander in Kraft treten, sobald die Corona-Ampel dort auf Orange oder Rot steht. Dies beurteilt man jede Woche neu. Mikl-Leitner kündigte zudem "strenge Kontrollen" an.

"Die rechtliche Grundlage wurde jetzt mit dem Covid-Gesetz geschaffen, das mit 1. Oktober Gültigkeit hat", erläuterte die Landeshauptfrau in einem Pressegespräch. Große Infektionsgefahr gehe insbesondere von Sportevents aus. In Bezirken mit der Ampelfarbe Orange dürften diese nur noch ohne Publikum stattfinden, kündigte Mikl-Leitner an. Ausgenommen seien lediglich Bundesliga-Veranstaltungen im Freien, bei denen weiterhin die Bundesvorgaben gelten.

In orange gefärbten Bezirken dürfen Veranstaltungen mit zugewiesenen Sitzplätzen in Innenräumen zudem nur noch mit 250, im Freien mit 1.000 Personen stattfinden. Bei Events ohne fixe Sitzplätze sollen weiterhin die Richtlinien der Bundesregierung gelten. Für die Gastronomie sind verpflichtende Gästelisten angekündigt. Wenn die Ampel in einem Bezirk auf Rot wechselt, wird die Sperrstunde zudem auf 22.00 Uhr vorverlegt werden, erklärte Mikl-Leitner.