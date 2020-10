Johnson plant keinen Lockdown in Großbritannien

Laut Berichten der Arbeitsministerin Therese Coffe.

London. In Großbritannien strebt Premierminister Boris Johnson derzeit keinen landesweiten Lockdown an. Das sagte Arbeitsministerin Therese Coffey dem Sender Sky am Mittwoch.



Diese reagierte damit auf die Forderungen vom Chef der oppositionellen Labour-Partei, Keir Starmer, für zwei bis drei Wochen einen solchen Lockdown zu verhängen.