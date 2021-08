Kein Abstand, kaum Masken: Britisches Parlament wieder voll besetzt

London: Erstmals seit Beginn der Pandemie sind die Abgeordneten im Londoner Unterhaus wieder Schulter an Schulter auf den grünen Bänken nebeneinandergesessen.

Nur wenige trugen bei der Afghanistan-Sondersitzung am Mittwoch Masken, wie auf Fotos aus dem Parlament zu sehen war. Die Labour-Abgeordnete Angela Eagle twitterte: "Nicht ein einziges Mitglied auf der Regierungsbank trägt eine Maske, nicht einmal der Premierminister und der Gesundheitsminister."

Not a single member of the Govt front bench wearing a mask from PM & Health Secretary on down #HoC Almost no other Tory either