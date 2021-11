Kickls Wurm- Mittel: Frau in Lebensgefahr

Wegen Vergiftungen durch ein Wurmmittel kämpfte ­eine Frau um ihr Leben.

Stmk. Weil man immer alles nachmachen muss, was aus den USA kommt – und wenn es noch so widersinnig ist. Dort liegen seit Monaten Patienten in den Krankenhäusern, die gegen Corona das Entwurmungsmittel Ivermectin eingenommen haben. Nachdem in Österreich auch der inzwischen Covid-erkrankte FPÖ-Chef Herbert Kickl die Tiermedizin gegen Corona empfahl, kommt es auch hierzulande zu gefährlichen Vergiftungen.

In der Steiermark kämpft jetzt eine Frau nach einer Überdosis Entwurmungsmittel, eigentlich für Schafe, Pferde und Rinder, auf der Intensivstation um ihr Leben. „Sie hat schwere Vergiftungen erlitten, ihr Zustand ist lebensbedrohlich“, betätigte Kages-Sprecher Reinhard Marcik gegenüber ÖSTERREICH.

Auch aus Oberösterreich werden zwei Fälle bestätigt. Der Ivermectin-Hersteller hat inzwischen eindringlich vor der Einnahme des Wurmmittels gewarnt.