In Vorarlberg ist diese Woche ein zehnjähriges Kind mit oder am Coronavirus gestorben. Die Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG) bestätigte am Donnerstagmittag gegenüber der APA einen entsprechenden Bericht des ORF Vorarlberg. Es handle sich um den jüngsten bestätigten Todesfall in Österreich in Zusammenhang mit dem Virus, so der Rundfunk.

Das Kind hatte laut KHBG schwere Vorerkrankungen, weitere Informationen erteile man aus Datenschutzgründen und aus Respekt vor der betroffenen Familie nicht.