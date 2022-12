Knalleffekt: Kam Covid-19 wirklich aus China-Labor?

Ein US-Insider behauptet, dass „künstliche“ Covid-Viren aus China-Labor entsprangen.

New York. Wurde das Pandemie-Virus tatsächlich in einem Labor in Wuhan (China) gezüchtet und gelangte es von dort nach außen? Die Theorie kursiert seit Langem. Jetzt wurde sie vom Forscher Andrew Huff in einem explosiven Buch („The Truth About Wuhan“) bestätigt. Er könnte der bisher höchstkarätige Zeuge sein: Huff war Topmanager der New Yorker Gruppe EcoHealth Alliance, die Viren-Forschungsprojekte finanzierte. Er selbst arbeitete im Wuhan-Labor.

US-Experte Fauci stellte Fördergelder bereit ...

Spenden. Die EcoHealth-Gruppe unter der Führung von Peter Daszak steht seit Langem im Zentrum der Spekulationen über die ­„Leak“-Theorie. Er hatte Forschungsgelder von US-Topexperten Anthony Fauci erhalten, einige der finanzierten Manipulationen an Viren passierten im Wuhan-Labor.

(bah)