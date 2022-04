Kommt jetzt die Corona-Killervariante?

Der deutsche Gesundheitsminister Lauterbach warnt vor einer neuen, hochansteckenden Omikron-Variante, die so tödlich ist wie Delta.

Gerade erst kehrt etwas Normalität zurück, doch der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach gibt keine Entwarnung. Im Interview mit der BILD zeigt er sich besorgt über eine mögliche "Corona-Killervariante", die sich im Herbst ausbreiten könnte. Diese könne, so Lauterbach, so hochansteckend wie Omikron und so tödlich wie Delta sein. Die Abstände, in denen neue Varianten alte ablösten, würden immer kürzer, was für ihn „Anlass zur Besorgnis“ sei. Belege oder Studien, die das nahelegen, nannte Lauterbach nicht.

Der deutsche Gesundheitsminister plädiert dafür, weiterhin freiwillig Maske zu tragen. Auch sei es möglich, dass Deutschland wie Regeln wieder verschärfen will. „Es kann dann durchaus wieder nötig und rechtlich erreichbar sein, dass wir das Maskentragen in Innenräumen wieder zur Pflicht machen“, so der Minister.

In Österreich wurde indes seit Karsamstag die Maskenpflicht gelockert. Das Tragen der FFP2-Maske wird nur noch im lebensnotwendigen Handel, der neben Lebensmittel-Geschäften ja auch z.B. Apotheken, Drogerien, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Banken oder Trafiken umfasst, in allen öffentlichen Verkehrsmitteln (nicht aber in Seilbahnen, wo es bloß eine Empfehlung gibt) und den dazu gehörigen (geschlossenen) Bahn- bzw. Flughäfen, in Taxis, bei Schülertransporten, am Amt im Parteienverkehr sowie weiter in Pflege- und Behinderteneinrichtungen sowie in Spitälern vorgeschrieben. In den Gesundheitseinrichtungen gilt auch 3G, man muss also geimpft, genesen oder getestet sein, wobei PCR-Tests außerhalb Wiens 72 Stunden, in der Bundeshauptstadt nur 48 Stunden gelten.