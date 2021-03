Krieg in Koalition um Impf-Desaster

Eskalation um Impfstoffverteilung. Kurz und fünf andere Regierungschefs wollen jetzt einen EU-Impfgipfel.

Wien/Brüssel. Europaweite Schockwellen löste die scharfe Kritik von Kanzler Kurz an der Verteilung von Impfstoffen in der EU aus. Kurz sprach vom „Basar“ und geheimen Nebenabsprachen mit Pharmaunternehmen. Damit werde massiv ein EU-Gipfelbeschluss verletzt, so Kurz.



Impfstoffe müssen gleichmäßig nach Bevölkerungsanzahl an Staaten verteilt werden: „Das ist aber nicht der Fall“, kritisierte der Kanzler. So etwa habe Malta drei Mal so viele Dosen pro Kopf erhalten wie Bulgarien. Deutschland bekam 11 Prozent mehr.



