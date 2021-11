Drastische Maßnahmen wegen drohendem Spitals-Kollaps.

Nachdem Spitalsärzte, wie etwa Salzburgs Primar Richard Greil via oe24.TV bereits seit Tagen vor einem drohendem Spitalskollaps in seinem Bundesland warnte - Salzburg hat eine Sieben-Tages-Inzidenz von über 1000 und keine verfügbaren Intensivbetten mehr - und in Oberösterreich bereits Triagen beginnen - zieht Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein spät aber doch die Notbremse.

Krisengipfel um 16.30 Uhr

Der Gesundheitsminister hat die Vertreter beider Bundesländer heute ins Gesundheitsministerium zu einem Gipfel geladen, dieser wird um 16:30 beginnen - oe24.TV überträgt live. Sowohl Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer als auch OÖ-Landeshauptmann Thomas Stelzer werden an dem Gipfel teilnehmen. Insider gehen davon aus, dass ein "Lockdown" - der anders genannt werden könnte - "kommen muss". Das Gesundheitssystem in beiden Ländern sei für alle Patienten - egal, ob mit oder ohne Covid - bereits massiv gefährdet.

Kommt sogar Ausgangsbeschränkung in OÖ und Salzburg?

Im Gespräch seien Ausgangsbeschränkungen und eine komplette Schließung von Gastronomie, körpernahen Dienstleistern und wohl auch Handel (bis auf Supermärkte). Auch Geimpfte dürften wohl von diesem Lockdown betroffen sein.