Küssel bei Störaktion im Schweizerhaus

Corona-Leugner skandierten gegen die Regierung - unter ihnen Österreichs bekanntester Neonazi.

Bundeskanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler, Tourismusministerin Elisabeth Köstinger und Kultur-Staatssekretärin Andrea Mayer zelebrieren gestern die Öffnung der Gastronomie mit einem Mittagessen im Schweizerhaus im Wiener Prater.

Überschattet war der Schweizerhaus-Besuch aber durch eine Störaktion. Die FPÖ hatte zum Protest aufgerufen - FPÖ-Fans und Corona-Leugner waren gefolgt und versuchten den Auftritt zu stören. Zwei wurden von der Polizei zu Boden gebracht. Regierungs-Gegner skandierten zudem von Tischen aus: "Kurz muss weg". Die Polizei musste die Regierungsspitze zum Tisch bringen.

Küssel im Prater

Wie Videos in sozialen Medien zeigten, beteiligte sich auch Holocaust-Leugner Gottfried Küssel an der Störaktion. Der verurteilte Neonazi nahm bereits in der Vergangenheit regelmäßig bei Corona-Demos teil.