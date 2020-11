Kurz: "Massentests nach Lockdown sollen Weihnachten retten"

In der ORF Pressestunde mit Isabelle Daniel (ÖSTERREICH) erklärt Bundeskanzler Kurz, warum der Lockdown erst jetzt kommt - und wie es im Dezember weitergeht.

Österreich verhängt ab Dienstag den nächsten harten Lockdown: Ausgangssperren gelten nun auch untertags, Handel und Dienstleister machen dicht, Schulen stellen auf Home Schooling und Betreuungsmöglichkeit für die Kinder berufstätiger Eltern um (alle Details zu den neuen Maßnahmen HIER ).

Wie Bundeskanzler Kurz in der "Pressestunde" mit Politik-Insider Isabelle Daniel (ÖSTERREICH) ankündigte, soll es gegen Ende des nun verhängten Lockdowns bis 6. Dezember und auch vor Weihnachten flächendeckende Massentests der Bevölkerung geben - ähnlich wie in der Slowakei. Denn in unserem Nachbarland habe die Maßnahme großen Erfolg gebracht, so Kurz. Zielgruppe sind zunächst unter anderem Lehrer.

© Bundeskanzler Kurz mit Isabelle Daniel (ÖSTERREICH) und Matthias Schrom, ORF

Die Slowakei hatte zu Beginn der zweiten Welle einen großen Teil der Bevölkerung im Alter von zehn bis 64 Jahren mit Schnelltests testen lassen. Nach dem ersten der zwei Durchgängen mussten sich 38.000 positiv Getestete in Quarantäne begeben - wer keinen negativen Test vorzuweisen hatte, durfte nicht in die Arbeit gehen. Die positive Rücklaufquote der Tests war von 1,74 Prozent in der ersten Woche auf 0,62 Prozent in der zweiten Woche gesunken.

In Österreich wird nun ein ähnlicher Schritt vorbereitet. Dabei geht es etwa um den Schulbereich und gewisse Gruppen wie Lehrer, um mit 7. Dezember möglichst sicher wieder aufsperren zu können. In einem noch größeren Schritt will der Kanzler Massen-Antigentests auch vor Weihnachten nutzen, um "ein möglichst sicheres Weihnachtsfest zustande zu bringen". Die "logistische Herausforderung" von Massentests werde man gemeinsam mit den Bundesländern und dem Bundesheer vorbereiten. Über Details will die Regierung Ende kommender Woche informieren.

"Viele waren bis vor wenigen Wochen noch nicht bereits für Lockdown"

Auf die Frage von Isabelle Daniel (ÖSTERREICH), warum er sich als Regierungschef nicht schon früher für schärfere Maßnahmen durchgesetzt habe, meinte er, "wir leben in einer Demokratie" und der Bundeskanzler könne nun einmal "nicht alleine entscheiden". Man habe in den letzten Wochen immer wieder Diskussionen gehabt mit den Ländern und anderen Parteien und es habe keine Bereitschaft gegeben, schärfere Maßnahmen zu setzen. "Ich glaube, auch die Bevölkerung war vor einigen Wochen wahrscheinlich noch gar nicht soweit, mitzumachen."

Versäumnisse in der Vergangenheit sieht Kurz nicht. "Es war kein Fehler, dass wir einen relativ normalen Sommer verbracht haben" - denn die Alternative wäre ein Dauer-Lockdown gewesen, der sozial und wirtschaftlich katastrophal gewesen wäre. Gewisse Entwicklungen beim Virus seien auch einfach nicht prognostizierbar.

Rückkehr zur Normalität im 1. Halbjahr 2021 möglich

"Die Impfung wird der Gamechanger sein", gab sich Kurz einmal mehr optimistisch, er sei froh über die Fortschritte der Forschung. Das Gesundheitsministerium bereite ein Impfstrategie vor, wobei zunächst das Gesundheitspersonal und vulnerable Gruppen geimpft werden sollen. Er gehe davon aus, dass im ersten Quartal 2021 schrittweise mit Impfungen begonnen werden kann.

Gefragt nach einer generellen Erhöhung des Arbeitslosengeldes bekräftigte Kurz, dies sei "nicht das Ziel". Er verwies auf die Einmalzahlungen und außerdem Umschulungsmaßnahmen, schließlich sei es das Ziel, Arbeitslose wieder in Beschäftigung zu bringen.