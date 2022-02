"Lass dich impfen, du dumme Sau"

Die Freiheitlichen outen brisante Ärzte-Chats zur Corona-Impfung.

FPÖ-Politiker Christian Hafenecker hat auf seinem YouTube-Kanal brisante Chats aus einer Ärztegruppe veröffentlicht. In der Gruppe „Ärzte vs Covid-19“ tauschen sich Mediziner nicht nur über die Behandlung von Corona aus, sondern ziehen dabei offenbar auch über Impfgegener her. Der Gruppe gehören unter anderem auch Ärztekammerpräsident Szekeres sowie Oberarzt Marton Széll, Mitglied der Coronakomission und des nationalen Impfgremiums, an.

https://www.youtube.com/watch?v=QZ1nI0hA6Bw&t=1s

„Ein geleakter Chat aus einer Ärztegruppe zeigt, wie intern über Patienten abgeblättert wird, die die Impfung kritisch sehen“, so Hafenecker. Der FPÖ-Politiker wirft dabei vor allem Széll „grausliche“ und „widerliche Kommentare vor“. So soll der Tropenmediziner etwa geraten haben, einem Patienten, der sich Sorgen wegen der Corona-Impfung mache, zu antworten: „Halt die Fresse, du dumme Sau.“

Zudem würden sich die Ärzte in der Gruppe unter anderem auch darüber austauschen, wie man lästige Patienten abwimmeln und kritische Kollegen von der Impfung überzeugen kann. Hafenecker fordert jedenfalls bereits „disziplinäre Konsequenzen“ gegen Széll und andere Ärzte.