Laut EMS fast 53.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Am heutigen Donnerstag könnte Österreich auf einen neuen Neuinfektions-Höchstwert zusteuern. Laut unbereinigten Daten des EMS gab es in den vergangenen 24 Stunden 52.816 neuregistrierte positive Fälle.

Mit 47.795 Neuinfektionen (bereinigte Daten) wurde in Österreich am gestrigen Mittwoch ein neuer Höchstwert registriert. Der traurige Rekordwert hatte sich bereits am Vormittag abgezeichnet: Laut EMS-Morgenmeldung wurden gestern 50.371 Neuinfektionen gemeldet. Und dieser Wert ist heute, Donnerstag, noch höher: Er liegt bereits bei 52.816 Neuinfektionen.

Von gestern, Mittwoch 9. März 2022, bis heute, Donnerstag 10. März 2022, gab es - laut EMS-Morgenmeldung - 52816 neuregistrierte positive Fälle. Die Vergleichszahl von gestern war 50371, die Vergleichszahl von vorigem Donnerstag 30125. — Erich Neuwirth (@neuwirthe) March 10, 2022

Die bereinigten Zahlen werden im Laufe des Tages erwartet.