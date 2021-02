Lehrer: Test-Chaos an Schulen droht

In den Schulen wird der Selbsttest die Eintrittskarte zum Unterricht.

Wien. Komplett neue Regeln gelten nach den Semesterferien auch in den Schulen. Am Unterricht dürfen Schüler nur noch teilnehmen, wenn sie getestet sind. Die Testungen finden jeweils Montag und Mittwoch statt. FFP2-Masken stehen an der Tagesordnung. Volksschüler sind die ganze Woche in der Schule, alle anderen haben Schichtbetrieb. „Wir holen den Präsenzunterricht zurück, aber nicht mit Hurra und Blauäugigkeit, sondern mit Respekt und Vorsicht“, erklärt Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP). Bis mindestens Ostern sollen neuen Regeln gelten.