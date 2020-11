Lockdown: Das Rüsten für Schulschließungen

Schüler sollen am Freitag schon ihre Sachen packen. Die Ärztekammer warnt indes vor Auswirkung von Schulschließungen auf Spitalspersonal.

Die Schulen bereiten sich bereits auf die erwarteten Schließungen in der kommenden Woche vor. An vielen Volksschulen wurden den Kindern am Donnerstag und Freitag bereits sämtliche in den Klassen befindlichen Schulsachen mitgegeben, berichten Elternvertreter der APA. Unterdessen warnt die Wiener Ärztekammer vor einer Schließung der Schulen: Das Spitalspersonal werde die Doppelbelastung der Kinderbetreuung und der Pandemiebekämpfung nicht bewältigen können.



An vielen Schulen wurde in den vergangenen Tagen bereits Material für das Distance Learning ausgegeben - etwa in Deutsch Bücher aus der Schulbibliothek für die Klassenlektüre. Auch der Umgang mit Kommunikationskanälen wie Microsoft Teams wurde zuletzt geübt.



Die Wiener Ärztekammer warnte vor Personalengpässen: "Unsere COVID-Personalressourcen in den Wiener Gemeindespitälern sind bereits am Limit", so Vizepräsident Wolfgang Weismüller in einer Aussendung. "Wir können zwar Intensivbetten umwidmen, aber nicht das dafür notwendige Personal bereitstellen - vor allem nicht, wenn man zu Hause die Kinderbetreuung übernehmen muss."