Ab heute, 24 Uhr, wird das Leben der Österreicher massiv eingeschränkt.

Lockdown-Regeln. Schmerzhaft, aber notwendig: Die explodieren Infektionszahlen machen ein nahezu totales Herunterfahren des öffentlichen Lebens un­bedingt notwendig. Was ab Mitternacht und fürs Erste für die nächsten zehn Tage in Österreich verboten und was erlaubt ist, sehen Sie hier.

Ausgangssperre von 20 bis 6 Uhr

Beschränkung. Das Verlassen des privaten Wohnbereichs von 20 Uhr bis 6 Uhr früh ist nur noch zu folgenden Zwecken zulässig:

Zur Abwendung einer Gefahr für Leib, Leben usw., Betreuung und Hilfeleistungen sowie Ausübung familiärer Rechte (hierunter fällt das Gassigehen mit Haustieren), Deckung der persönlichen Grundbedürfnisse, berufliche Zwecke, physische und psychische Erholung, darunter fällt zum Beispiel Spazieren gehen, Joggen, Radfahren.

Abstand. An öffentlichen Orten gilt Mindestabstand von 1 Meter zu Personen, die nicht im Haushalt leben.

An öffentlichen Orten gilt Mindestabstand von 1 Meter zu Personen, die nicht im Haushalt leben. Masken. In geschlossenen öffentlichen Räumen ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Aus Gesundheitsgründen kann ein Face-Shield getragen werden (kein Kinn-Visier!), aber nur mit ärzt­lichem Attest.

In geschlossenen öffentlichen Räumen ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Aus Gesundheitsgründen kann ein Face-Shield getragen werden (kein Kinn-Visier!), aber nur mit ärzt­lichem Attest. Ausnahme. Der Mindestabstand darf unterschritten werden in Gruppen von bis zu 6 Personen (plus max. 6 Kinder) aus zwei verschie­denen Haushalten.

Der Mindestabstand darf unterschritten werden in Gruppen von bis zu 6 Personen (plus max. 6 Kinder) aus zwei verschie­denen Haushalten. Privater Raum. Garagen-, Garten-, Keller- und Scheunenpartys sind verboten.

Handel & Friseure bleiben geöffnet

Handel. Der Handel bleibt in Gegensatz zum ersten Lockdown generell geöffnet – in Geschäften gilt aber: Pro Kunde müssen 10 m2 zur Verfügung stehen. Bei Geschäften mit weniger als 10 m² Verkaufsfläche ist ein Kunde pro Geschäft erlaubt. Ebenso gilt die Abstands- und Mund-Nasen-Schutz-Pflicht.

Der Handel bleibt in Gegensatz zum ersten Lockdown generell geöffnet – in Geschäften gilt aber: Pro Kunde müssen 10 m2 zur Verfügung stehen. Bei Geschäften mit weniger als 10 m² Verkaufsfläche ist ein Kunde pro Geschäft erlaubt. Ebenso gilt die Abstands- und Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Märkte. Mund-Nasen-Schutz-Pflicht gilt auch für Märkte im Freien.

Mund-Nasen-Schutz-Pflicht gilt auch für Märkte im Freien. Christkindlmärkte (so ­genannte Gelegenheitsmärkte) sind laut der neuen Verordnung verboten.

(so ­genannte Gelegenheitsmärkte) sind laut der neuen Verordnung verboten. Friseure/Masseure. Friseure, Masseure und Kosmetiksalons können ihre Dienste weiter anbieten. Da allerdings der Mindestabstand oder das Tragen einer Maske von Kunden oft nicht eingehalten werden kann, sind „geeignete Schutzmaßnahmen zur Verminderung des Infektionsrisikos zu treffen“.

Lokale und Hotels müssen schließen

Die gesamte Gastronomie (mehr als 30.000 Betriebe) macht für vier Wochen zu. Sie darf nur noch Take-away und Lieferservices anbieten. Die Abholung ist von 6 bis 20 Uhr erlaubt.

Lieferservice: Hier kann weiterhin rund um die Uhr bestellt werden.

Hier kann weiterhin rund um die Uhr bestellt werden. Ausnahme für Hotels. Sie müssen zwar ebenfalls schließen, für Geschäftsreisende (auch Arbeiter auf Montage) gibt es Ausnahmen.

Sie müssen zwar ebenfalls schließen, für Geschäftsreisende (auch Arbeiter auf Montage) gibt es Ausnahmen. Prostitution ist verboten.

Kultur/Events 4 Wochen zu

Oper/Theater/Kinos. Der gesamte Kulturbetrieb muss für vier Wochen pausieren. Das betrifft die Oper ebenso wie Konzerte, Theater und Kinos. Erlaubt sind nur kulturelle Veranstaltungen ohne Publikum und Probebetrieb.

Der gesamte Kulturbetrieb muss für vier Wochen pausieren. Das betrifft die Oper ebenso wie Konzerte, Theater und Kinos. Erlaubt sind nur kulturelle Veranstaltungen ohne Publikum und Probebetrieb. Events. Alle Veranstaltungen werden gestoppt. Verboten sind Messen, Kongresse, aber auch Hochzeits- und Geburtstagsfeiern und dergleichen. Ausnahmen: Demos (mit MNS), Betriebsversammlungen und religiöse Events.

Öffis: Abstand und Maske

Öffis. In öffentlichen Verkehrsmitteln (auch im Flugzeug) gilt der Min­destabstand, er kann aber in Ausnahmefällen unter­schritten werden. Maske ist verpflichtend zu tragen, auch in U-Bahn-Stationen, auf Bahnsteigen usw.

In öffentlichen Verkehrsmitteln (auch im Flugzeug) gilt der Min­destabstand, er kann aber in Ausnahmefällen unter­schritten werden. Maske ist verpflichtend zu tragen, auch in U-Bahn-Stationen, auf Bahnsteigen usw. Fahrgemeinschaften, Taxis usw. können genutzt werden, wenn in jeder Sitzreihe nur zwei Personen sitzen (gilt auch für Fahrschulen).

Pflichtschulen bleiben offen

Kindergärten, Volksschu­len, Unterstufen bleiben offen. Distance Learning für Oberstufenschüler.

bleiben offen. Distance Learning für Oberstufenschüler. Universitäten: Auch für Universitäten und Fach­hochschulen gilt Distance Learning.

Kirchengebäude bleiben offen

Kirchen. Messen und Gottesdienst bleiben erlaubt – es gilt die Maskenpflicht. Bei Begräbnissen gilt: maximal 50 Personen – Maskenpflicht und Abstand.

Messen und Gottesdienst bleiben erlaubt – es gilt die Maskenpflicht. Bei Begräbnissen gilt: maximal 50 Personen – Maskenpflicht und Abstand. Hochzeiten sind auch am Standesamt erlaubt.

Auswirkungen am Arbeitsplatz

Wechsel. Unternehmen sollen, wenn möglich, auf ­Homeoffice umstellen.

Unternehmen sollen, wenn möglich, auf ­Homeoffice umstellen. Masken und Abstand. Am Arbeitsplatz muss zwischen Personen ein Meter Abstand gehalten werden (außer, es gibt Plexiglaswände). Ist das Abstand­halten nicht möglich, gilt Maskenpflicht.

Sport und Fitness stark beschränkt

Profisport. Profisport soll nicht mehr vor Publikum stattfinden dürfen. Private Kontaktsportarten (Fußball, Kampfsportarten etc.) müssen vier Wochen pausieren.

Profisport soll nicht mehr vor Publikum stattfinden dürfen. Private Kontaktsportarten (Fußball, Kampfsportarten etc.) müssen vier Wochen pausieren. Skisport. Nur Tourengeher – Seilbahnen, Gondeln & Lifte sind geschlossen.

Nur Tourengeher – Seilbahnen, Gondeln & Lifte sind geschlossen. Bäder/Saunas/Fitnessstudios usw. sperren zu.

Spitäler & Pflegeheime