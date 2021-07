Long Covid: Jeder Fünfte hat Organschäden

Ärzte an der Uniklinik Ulm in Deutschland untersuchen Menschen mit andauernden Beschwerden nach einer Covid-19-Erkrankung auf Schäden an Herz und Lunge.

Ein Forschungsprojekt der Universitätsklinik Ulm zu Corona-Spätfolgen hat bisher bei etwa jedem fünften seiner Patienten Organschäden festgestellt. "Wir hatten bisher rund 250 Patienten. 20 Prozent von ihnen haben Organschäden", sagte Dominik Buckert, betreuender Oberarzt der Spezialambulanz für Covid-Spätfolgen an Lunge, Herz und Gefäßen am Uniklinikum Ulm in Deutschland. Der größte Teil der übrigen Patienten fühle sich schlechter belastbar als vor der Erkrankung, hieß es. Bei ihnen konnten die Mediziner aber keine Organschäden feststellen, so Buckert. Die meisten Menschen, die in die Sprechstunde kommen, sind demnach zwischen 40 und 50 Jahre alt. "Und eigentlich verhältnismäßig gesund, also ohne chronische Vorerkrankungen", teilte der Oberarzt mit. Die jüngsten der etwas mehr männlichen Patienten sind um die 20 Jahre alt. Lungengerüst verändert sich Das Uniklinikum hatte die Sprechstunde für Menschen mit Langzeitfolgen nach einer Covid-19-Erkrankung bereits im Februar dieses Jahres eingerichtet. Die Ulmer Spezialisten für innere Medizin beobachten bei den Organschäden vor allem Herzmuskelentzündungen und die Folgen davon. Dazu gehörten etwa Herzschwäche und Herzrhythmusstörungen, sagte Buckert. Lesen Sie auch Das Leben mit Long Covid Immer deutlicher zeigen sich die zahlreichen gesundheitlichen Langzeitfolgen, die die Corona-Pandemie mit sich bringt. Eine solche Folge ist „Long Covid“. Was wir über Ursachen und Verlauf wissen.

Hilfe bei Long Covid Long Covid nennen Fachleute die Beschwerden, die nach überstandener Infektion anhalten. Neben Geruchs- oder Geschmacksverlust wird sehr häufig von chronischer Erschöpfung berichtet. Neurologe Dr. Michael Stingl informiert.

Corona löst neurologische Funktionsstörungen aus Innsbrucker Neurologe warnt: Long Covid mit unterschiedlichen neurologischen Ausprägungen "Bei der Lunge beobachten wir, dass sich das Lungengerüst verändert und so ein schlechterer Gasaustausch möglich ist." Atemnot sei die Folge. Die bisherigen Erkenntnisse deckten sich mit den Rückmeldungen anderer Kliniken zu Corona-Spätfolgen, erklärte Buckert.