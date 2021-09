Mallorca gibt Partys wieder grünes Licht

In Mallorca gibt es wieder grünes Licht für alle Party-Touristen.

Nachdem die Corona-Zahlen in den vergangenen Wochen auf Mallorca stark gesunken sind erlaubt die Regierung wieder nächtliche Partys. Seit Ende Juli hatte in Mallorca zwischen 01:00 und 06:00 waren zusammenkünfte verboten. Ab Dienstag dürfen sich wieder Personen aus verschiedenen Haushalten zu Partys treffen.

Weitere Lockerungen

Auch in der Gastro gab es auch Lockerungsschritte. Ab morgen dürfen im Innenbereich der Lokalitäteten wieder bis zu acht Personen an einem Tisch sitzen, im Freien bis zu zwölf Personen. Zuletzt lag die 7-Tages Inzidenz auf Mallorca bei 88. In Spanien sind bereits 71,5 Prozent der Gesamtbevölkerung gegen Virus vollständig geimpft.