Corona-Ampel: Wo die Lage jetzt kritisch ist

In diesen Bezirken gibt es die meisten neuen Corona-Fälle.

Fast täglich poppen in Österreich neue Cluster auf. Insgesamt sind 1.654 aktuell krank, allein 175 Neuinfektionen vermeldete das Innenministerium am Freitag. Die höchste Zahl seit 11. April. Den größten Anstieg -78 - gab es in Wien, dahinter kommen mit Abstand Ober- und auch Niederösterreich. Hotspots sind hier die Bezirke Gmunden (St. Wolfgang), Linz-Stadt und Perg. Nur in 10 von 94 Bezirken gab es keine neuen Fälle.

Vergleich. Dass die Neuinfektionen in Österreich wieder zunehmen, zeigt auch die Corona-Ampel von "Complexity Science Hub Vienna". Weite Teile Österreich sind hier bereits gelb eingefärbt. ÖSTERREICH verglich den gestrigen Tag mit dem 30. Juni -damals sprang die Zahl der täglichen Neuinfektionen erstmals seit April über die 100er-Marke. Und die Corona-Ampel leuchtete fast überall in Grün - nur in Wien und in acht weiteren Bezirken war sie auf Gelb.

Hier gibt es die meisten Fälle

Linz-Stadt: 6,4 (Neuinfektionen pro 10.000 Einwohner)

Gmunden: 5,6

Perg: 5,6

Rust: 5,2

Eferding: 4,5

Mattersburg: 4,3

Linz-Land: 4

Murtal: 3,5

Rohrbach: 3,5

Wien: 3,2

Vöcklabruck: 3,2

Leoben: 3,2