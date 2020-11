WHO warnt schon vor dritter Corona-Welle in Europa

Experte warnt: Anfang des kommenden Jahres könnte bereits eine dritte Corona-Welle wüten.

Nach einem ruhigen Sommer steckt fast ganz Europa derzeit in einer zweiten Corona-Welle. Während die Zahlen meist durch Lockdowns in den meisten Ländern nun langsam wieder sinken, warnt ein Corona-Experte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereits vor einer dritten Welle.

„Sie haben es versäumt, die notwendige Infrastruktur in den Sommermonaten aufzubauen, nachdem sie die erste Welle unter Kontrolle gebracht hatten“, analysiert David Navarro in einem Interview mit Schweizer Zeitungen. „Jetzt ist die zweite Welle da. Wenn sie nicht jetzt die notwendige Infrastruktur aufbauen, werden wir Anfang kommenden Jahres eine dritte Welle haben.“.