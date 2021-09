Mann verwandelt negativen Corona-Test in positiven - weil er nicht arbeiten will

In Vietnam hat ein Mann einen negativen Corona-Test in einen positiven verwandelt - und muss nun wegen Verbreitung falscher Informationen 7,5 Millionen Vietnamesische Dong (280 Euro) Strafe zahlen.

Einen durchaus fragwürdigen Weg, um sich vor der Arbeit zu drücken, hat ein 41-jähriger Mann aus Vietnam gewählt: Er verwandelte kurzerhand einen negativen Corona-Test in einen positiven, wie die örtliche Zeitung VnExpress unter Berufung auf die lokale Polizei berichtete. Der Angestellte einer Telekommunikationsfirma habe am 21. August in einem Krankenhaus einen Antigen-Test gemacht, der negativ ausgefallen sei. Daraufhin habe er das Resultat auf dem Zertifikat verändert und eine Kopie des vermeintlich positiven Ergebnisses an seinen Arbeitgeber und an mehrere Angehörige geschickt.

Der Schwindel flog jedoch auf, weil ein Mitarbeiter des medizinischen Zentrums im Bezirk Cu Jut von einer Schwester des Erkrankten vom positiven Test erfahren hat und und Mitarbeiter entsandt hat, um das Testergebnis durch einen weiteren Test zu überprüfen.