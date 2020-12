Massentests: In der Steiermark nur 0,26 Prozent positiv

Sehr geringer Prozentsatz positiv getestet.

In der Steiermark ist bei den Massentest für Bildungspersonal am Samstag nur ein sehr geringer Prozentsatz positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei 20.000 Anmeldungen (von rund 26.000 Pädagogen, Kindergärtnern und Unterstützungspersonal) ließen sich 10.830 Personen untersuchen. Von diesen waren bei den Antigen-Tests 29 positiv, also 0,26 Prozent. Eitner sprach "von einem tollen Erfolg, am ersten Testtag haben sich damit rund 40 Prozent der Zielgruppe testen lassen."

Rund 20.000 von rund 26.000 Personen der Zielgruppe hatten sich angemeldet, am ersten Tag waren 10.830 Menschen zu den 20 Teststationen mit 37 Testspuren gekommen. Die Aktion lief geordnet und ruhig ohne große "Staus" ab. Bei den positiv getesteten Personen müsse nun noch das Ergebnis des PCR-Tests abgewartet werden.

"Es sind alle angemeldeten Personen gekommen, dazu noch ein paar andere, wir haben alles abgearbeitet", sagte Eitner. In der Steiermark schlossen die Teststationen gegen 16.00 Uhr, geöffnet war ab 8.00 Uhr. Am Sonntag, dem Nikolotag sind die Teststationen zur gleichen Zeit geöffnet.