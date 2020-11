Mehr als 800 Corona-Neuinfektionen & sechs Todesfälle in Wien

Zwei Frauen und vier Männer sind in den letzten 24 Stunden in Wien am Coronavirus gestorben.

Wien. Die Landessanitätsdirektion Wien und der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informieren regelmäßig über die aktuellen Fallzahlen und weitere Kennzahlen zum Covid-19-Virus: Stand Mittwoch, 4. November 2020, 8.00 Uhr, sind in Wien 34.726 positive Testungen bestätigt. Damit sind 845 Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden registriert worden. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 360. Zwei Frauen (85, 66 Jahre) und vier Männer (91, 80, 77, 69 Jahre) sind verstorben. 23.933 Personen sind genesen. Gestern wurden in Wien 6.172 Corona-Tests vorgenommen, das macht insgesamt 651.976 Testungen. Die Gesundheitshotline 1450 hat 8.833 Anrufe entgegengenommen. Informationen für die Bevölkerung erteilt auch die Service-Nummer der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) unter 0800 555 621. Video zum Thema: Infektionszahlen steigen weiter an Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen