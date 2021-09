Moderna-Chef: 'In einem Jahr ist die Pandemie vorbei'

Die Corona-Impfung sei künftig als Bestandteil einer kombinierten Immunisierung gegen Atemwegsviren denkbar

Der Chef des Impfstoffherstellers Moderna, Stephane Bancel, geht von einem Ende der Corona-Pandemie in einem Jahr aus. Bis Mitte 2022 seien genügend Dosen vorhanden, um alle Menschen impfen zu können, sagte er der "Neuen Zürcher Zeitung". Ab dann werde aus Covid-19 eine normale Grippe. "In einem Jahr ist die Pandemie vorbei", wird Bancel in der Zeitung zitiert.

Die Corona-Impfung könne dann Bestandteil einer kombinierten Immunisierung gegen Atemwegsviren sein. Moderna habe eine solche Impfung bereits entwickelt, sie soll ab 2023 einsatzbereit sein.