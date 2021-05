Mückstein: "Comeback des einfachen MNS-Schutz"

Ministerin im Interview: Grund- und Freiheitsrechte bald zurückgeben.

Gesundheitsminister Mückstein über weitere Öffnungsschritte. ÖSTERREICH: Sie sind 32 Tage im Amt – was war die größte Überraschung als Minister?



WOLFGANG MÜCKSTEIN: Von außen sieht es oft so aus als würde die Politik nur aus tief fliegenden Hackln bestehen. Ich war überrascht, dass dem nicht so ist und wie viel man weiterbekommt, wenn man gut zusammenarbeitet.



