Mückstein verordnet Impfpflicht für Gesundheitsberufe

Im Rahmen der Pressekonferenz kündigte Gesundheitsminister Mückstein eine Impflicht für Gesundheitspersonal an.

"Die Impfpflicht für Gesundheitsberufe ist notwendig", so Mückstein. "Wer in solchen Beriechen arbeitet dem muss klar sein, dass er eine besondere Verantwortung trägt. Die Impfpflicht wird nicht nur Pflegepersonal, sondern alle Menschen, die dort arbeiten, erfassen."

Die Ankündigung Mücksteins stößt bei der Ärztekammer (ÖAK) auf ausnahmslosen Zuspruch. Patienten seien besonders vulnerabel, sagte Präsident Thomas Szekeres am Freitag zur APA. Deswegen seien schwere Verläufe auch viel wahrscheinlicher. Auch generell appellierte Szekeres abermals an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen.

Am Sonntag werden die Landeshauptleute mit der Regierung in einer virtuellen Konferenz weiter beraten. Auch außerhalb von Salzburg und Oberösterreich sind laut Mückstein weitergehende Maßnahmen notwendig. Die rechtlichen Grundlagen soll am Sonntag der Hauptausschuss festlegen.