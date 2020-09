Mutter warnt eindringlich: 'Es ist kein Spaß'

Eine 43-jährige Mutter richtet einen dramatischen Appell – wenig später stirbt sie an Covid.

Mehr als 920.000 Menschen sind weltweit bereits an Corona gestorben, dennoch nehmen einige Die Krankheit nicht ernst. Gegen solche Verharmloser wehrte sich die Corona-Patientin Sara Montoya in einem eindringlichen Video, das im Netz viral geht. Wenig später starb die 43-jährige Mutter an Covid. "Ich bin nicht bereit. Niemand kann jemals bereit hierfür sein. Es ist kein Scherz"

"Niemals im Leben habe ich gedacht, dass ich einmal um meinen Atem ringen werde. Es ist etwas, dass wir als so gewöhnlich wahrnehmen. Ich vermisse meine Kinder und meinen Mann am Ende des Ganges. Es fühlt sich so an, als wäre er so weit weg. Ich bin nicht bereit. Niemand kann jemals bereit hierfür sein. Es ist kein Scherz.“

Die 43-Jährige richtet einen eindringlichen Appell. „Es ist es nicht wert. Tragt eure Masken! Geht nicht raus, wenn ihr nicht müsst. Jeder denkt, es sei ein Scherz. Aber es ist kein Scherz."

Sara Montoya starb Mitte August an Corona. Sie hinterlässt drei Töchter. Im November wäre die US-Amerikanerin zum ersten Mal Oma geworden.