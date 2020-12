Mit Bauchweh hat die Regierung gestern die neuen Lockerungen verkündet. Was jetzt erlaubt ist - und was wann öffnet:

Die Neuinfektionen sind zwar im Vergleich zum Höhepunkt der zweiten Welle gesunken, bleiben nach dem Lockdown aber ebenso wie die Hospitalisierungen viel zu hoch. Kanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Werner Kogler und die Minister Karl Nehammer und Rudolf Anschober versuchten so auch zu erklären, warum der Lockdown daher nur in Etappen gelockert werden könne, und nicht alles, was erlaubt, auch klug sei. Zudem werden Kontrollen und Quarantänebestimmungen jetzt verschärft.