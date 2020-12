Nach Lockerungen: Massen vor Einkaufszentrum in London

Nach dem Ende des vierwöchigen Teil-Lockdowns in England trat am 2. Dezember das dreistufige Warnmodell in Kraft: „Tier 1“ – mittlere Alarmstufe, „Tier 2“ – hohe Alarmstufe, „Tier 3“ – sehr hohe Alarmstufe, mit regionalen Abweichungen. Für London gilt derzeit Warnstufe 2, das bedeutet, es ist erlaubt, sich mit Personen außerhalb des eigenen Hausstandes im Freien zu treffen – maximal jedoch sechs Personen. Pubs und Bars dürfen bis 23 Uhr öffnen – sofern sie auch Mahlzeiten anbieten. Auch alle Geschäfte sind wieder offen - und das nutzen die Londoner, um sich dem Shopping-Wahn hinzugeben.

London, yesterday afternoon - Tier 2 and obviously totally disregarding everything they've been told to do just so they could do some Christmas shopping...that's if they make it to Christmas and are not laid up in bed, in hospital or worse still, a mortuary! pic.twitter.com/JrgOUbVOyn