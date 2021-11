Nach Streit: Minister lässt Schulen offen

Der Druck auf den Bildungsminister steigt, doch der will die Schulen nicht schließen.

Wien. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) steht in Sachen Schulschließungen unter Druck. Salzburgs ÖVP-Landeshauptmann Haslauer wollte die Schulen vergangene Woche schließen, Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker kritisierte in der Presse, dass die Schulfrage vom Infektionsgeschehen „entkoppelt“ werde. Schülervertreter warfen Faßmann gleich vor, er lasse die „Durchseuchung“ der Schüler zu.



7-Tages-Inzidenz bereits bei 2.200. Tatsächlich sind die Infektionszahlen in den Schulen enorm hoch – die 7-Tages-Inzidenz der 6- bis 14-Jährigen liegt aktuell bei 2.200.



