Nächstes Land betroffen: Virus-Mutation breitet sich rasch aus

Australien. Die neue Coronavirus-Variante, die vor allem in Südengland verbreitet ist, greift weiter um sich. Jetzt meldet Australien einen Cluster von 83 Fällen mit der neuen Virus-Mutation. Betroffen sind der Bundesstaat New South Wales und die Region nördlich der Metropole Sydney.

Außerhalb Großbritanniens waren zuvor auch Fälle der Virus-Mutation in Dänemark, in den Niederlanden und in Italien gemeldet worden. In Österreich und Deutschland wurde die neue Variante noch nicht nachgewiesen.