Neue Corona-Maßnahmen: Kleinere Events & Masken

Alle geplanten Lockerungsschritte werden gestoppt. Aus für Massenveranstaltungen.

Wien. Der Kanzler hat bereits in seiner Rede am Freitag angekündigt, dass es neue Maßnahmen im Kampf gegen die zweite Welle des Coronavirus geben werde. Gesundheitsminister Rudolf Anschober plant am Dienstag nun auch eine eigene „Erklärung“. Bis Mittwoch – bis zum Ministerrat – soll es eine Einigung auf die Verschärfungen geben.

Was bereits fix sein dürfte: Großveranstaltungen wird es bis mindestens Ende des Jahres nicht geben. Das wird freilich auch die Ballsaison noch betreffen.

Zudem werden alle weitere Lockerungsschritte – ab 1. September hätte es 10.000 Zuschauer in Stadien und Outdoor-Events mit dementsprechend viel Publikum geben sollen – gestoppt.

Derzeit sind bis 1.000 Personen in geschlossenen Räumen erlaubt. In Schweden – die für einen lockeren Umgang mit der Pandemie vielfach kritisiert wurden – hätten jetzt 500 Personen erlaubt werden sollen. Wogegen die Polizei rebellierte. In Österreich soll die Anzahl massiv reduziert werden. Mutmaßlich auf maximal 100 für Privatevents. 250 für Veranstalter mit Betreibern.

Erweiterung der Maskenpflicht in Räumen

Debatte. Auch eine Maskenpflicht für geschlossene Räume mit vielen Menschen soll kommen. Ob es auch die Gastronomie, wie in den meisten EU-Staaten betrifft, ist noch offen.