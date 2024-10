Neue Corona-Variante auf dem Vormarsch: Das sind die Symptome

Die in Deutschland erstmals entdeckte Corona-Variante XEC breitet sich zunehmend aus und kommt mit leicht veränderten Krankheitssymptomen sowie einem neuen Symptom daher.

Wie verschiedene deutsche Medien berichten, wurde XEC im Juni in Deutschland erstmals festgestellt. Die Variante entstand durch eine Kombination zweier Omikron-Subvarianten und weist eine zusätzliche Mutation am Spike-Protein auf. Diese Mutation könnte das Virus befähigen, leichter an menschliche Zellen anzudocken.

In 27 Ländern nachgewiesen

Außerdem wurde XEC inzwischen in 27 Ländern nachgewiesen. Experten wie der US-Wissenschaftler Eric Topol gehen davon aus, dass XEC in naher Zukunft die dominierende Variante werden könnte, allerdings wird es voraussichtlich noch einige Wochen dauern, bis dies geschieht.

Ähnlich den früherer Corona-Varianten

Die Symptome einer Infektion mit der XEC-Variante ähneln denen früherer Corona-Varianten, sollen jedoch grippeähnlicher sein. Symptome sind u. a. Fieber, Husten, Kopfschmerzen und Gliederschmerzen als typische Beschwerden. Neu hinzugekommen ist bei einigen Betroffenen auch Sodbrennen. Dennoch stuft das Robert-Koch-Institut (RKI) das Risiko für die öffentliche Gesundheit weiterhin als gering ein.